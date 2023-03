«Per Alì, Marquez, De Niro e Leone, Minà ordinò amatriciana, pezza in padella, cicoria ripassata e carciofi» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Fatto e Il Messaggero ricostruiscono la storia della mitica foto che ritrae Gianni Minà al fianco di Muhammad Ali, Gabriel García Márquez, Robert De Niro e Sergio Leone nel suo ristorante di fiducia a Trastevere, “Checco er carrettiere“. Era il maggio 1982. Quella foto è diventata storica. A parlarne è la figlia del titolare del ristorante, Stefania Porcelli: «Fu mio padre Filippo a scattare la foto con la macchinetta di Minà. Veniva sempre qui, era stato a scuola con Leone, erano amici d’infanzia. Qui stava a casa. Allora avevo 26 anni, vidi Muhammad Ali, alto 2 metri, molto attraente, che emozione, a suo confronto De Niro era insignificante e piccoletto. Si presentò con dei pantaloni bianchi di lino e infradito. Dieci anni fa, ho chiesto a Minà se potevo avere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Fatto e Il Messaggero ricostruiscono la storia della mitica foto che ritrae Giannial fianco di Muhammad Ali, Gabriel García Márquez, Robert Dee Sergionel suo ristorante di fiducia a Trastevere, “Checco er carrettiere“. Era il maggio 1982. Quella foto è diventata storica. A parlarne è la figlia del titolare del ristorante, Stefania Porcelli: «Fu mio padre Filippo a scattare la foto con la macchinetta di. Veniva sempre qui, era stato a scuola con, erano amici d’infanzia. Qui stava a casa. Allora avevo 26 anni, vidi Muhammad Ali, alto 2 metri, molto attraente, che emozione, a suo confronto Deera insignificante e piccoletto. Si presentò con dei pantaloni bianchi di lino e infradito. Dieci anni fa, ho chiesto ase potevo avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Karlita47632987 : RT @pierpi13: “All’epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per girare “C’era una volta in America”, il film di Sergio Leone, ed un… - Danireport : RT @pierpi13: “All’epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per girare “C’era una volta in America”, il film di Sergio Leone, ed un… - napolista : «Per Alì, Marquez, De Niro e Leone, #Minà ordinò amatriciana, pezza in padella, cicoria ripassata e carciofi» Il F… - ileoalex : RT @pierpi13: “All’epoca frequentavo Robert De Niro, che era a Roma per girare “C’era una volta in America”, il film di Sergio Leone, ed un… - NotizieFrance : C’è #posta con #meme per me. “Francesco, sono fiducioso e spero che a breve ti vedremo stendere l’illegalità come f… -

LIFE BEYOND LIFE 2023 - I premi Il LBLFF sta crescendo e stiamo costruendo delle collaborazioni per manifestare pienamente la verve educativa dell'evento. Diversi spettatori hanno frequentato la nostra sala, compresi tanti giovani ... "La verità è che Oltralpe la magistratura pende verso sinistra proprio come da noi " E per l'estradizione È finita "La mia cultura giuridica costruita sul campo è ovviamente imperfetta, bisogna studiare bene le carte, ma credo di sì. A meno che non si trovi qualche cavillo, o si ... Quelle cinquanta missioni sul fronte Est ... tanto "demonizzati", ma che ora sarebbe meglio far tornare al numero originario di 131 (rispetto ai 75 per l'Aeronautica e 15 per la Marina) tagliato per miopia politica, pruriti pacifinti e beghe ... Il LBLFF sta crescendo e stiamo costruendo delle collaborazionimanifestare pienamente la verve educativa dell'evento. Diversi spettatori hanno frequentato la nostra sala, compresi tanti giovani ...l'estradizione È finita "La mia cultura giuridica costruita sul campo è ovviamente imperfetta, bisogna studiare bene le carte, ma credo di sì. A meno che non si trovi qualche cavillo, o si ...... tanto "demonizzati", ma che ora sarebbe meglio far tornare al numero originario di 131 (rispetto ai 75l'Aeronautica e 15la Marina) tagliatomiopia politica, pruriti pacifinti e beghe ... Un secolo sulle ali. La festa per i cento anni dell'Aeronautica Formiche.net