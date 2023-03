(Di mercoledì 29 marzo 2023) ... precisando che "il relativoistitutivo e' stato da me sottoscritto il 23 marzo scorso e asara' pubblicato in Gazzetta Ufficiale".

"Ho ritenuto necessaria l'istituzione di un tavolo per la riforma delle, nel cui ambito ho gia' chiarito la volonta' di ripristinare in modo permanente il nucleo ...del Lavoro Marina...... dalla riforma dellealla sicurezza sui luoghi del lavoro. Bisognerà discutere anche la riforma del Reddito di cittadinanza e il tanto atteso decreto lavoro della ministracon ......dichiarazioni delle persone coinvolte dalla riforma - dalla ministra del Lavoro Marina... come ad esempio per la riforma delle. Per quanto riguarda la stretta agli occupabili , ...

Pensioni, il ministro Calderone ha già in testa un'idea di riforma Verità e Affari

Il via libera per il bonus trasporti 2023 è finalmente arrivato: dopo la lunga attesa del decreto attuativo, il contributo fino a 60 euro per la mobilità urbana e extraurbana su treni e bus è stato pr ...Autonome e dipendenti in pensione, anticipata, alla stessa età. E' una delle ipotesi allo studio del Governo Meloni per modificare Opzione Donna, la possibilità cioè per le lavoratrici di anticipare l ...