Pd | Marcucci | ' Schlein esclude liberaldemocratici | si apre grande spazio politico'

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Schlein esclude completamente i liberaldemocratici, che ora si disputeranno qualche briciola nella segreteria. È stata stabilita la netta prevalenza dell'origine socialdemocratica sulle altre che pure hanno fondato il Pd. Mi riferisco a quella liberaldemocratica appunto e a quella popolare. Ricordo, con rimpianto, che al Pd di Veltroni aderì anche Valerio Zanone, mio antico maestro". Lo dice l'ex capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci a 'L'Identità'. "Trovo che sia un fatto salutare la nascita di un partito unico dei liberali e dei popolari. Con un Pd spostato a sinistra e con Forza Italia così in difficoltà, si apre un grande spazio politico", aggiunge Marcucci.

