Pd | Gozi | ‘nessuno spazio per i liberali | ottimo contributo a Renew Italia’

Roma, 29 mar (Adnkronos) – "Ringraziamo Francesco Boccia per la chiarezza: no a Renzi e sì a Conte. Nel Partito democratico non c'è spazio per i liberali. In Francia il Pd sta con i manifestanti e contro la riforma. Un ottimo contributo alla creazione di Renew Italia, forza alternativa ai populismi di destra e sinistra". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo

