Pd e Terzo Polo alla ricerca di una linea politica identitaria e di un’alternativa al governo

Care compagne e cari compagni, qual è la linea? Così si chiedeva ai dirigenti, decenni fa, ora non si usa più nemmeno "compagne e compagni" ma la ciccia è sempre quella, per cercare di alzare lo sguardo dalla quotidianità, ecco, la linea ci vuole. Ma da questo punto di vista niente fretta, sembra suggerire Elly Schlein, in spericolato contrasto con i tempi di oggi in cui si fa tutto in dieci minuti: e probabilmente ha ragione lei, troppe volte si sono visti fuochi d'artificio sparati subito e subito spentisi nell'aria in un effimero clap clap di umanità varia. Schlein incede senza correre ma con discreto passo godendosi i buoni sondaggi – ormai il Pd vede Fratelli d'Italia – e un clima interno sereno, almeno a quanto sembra (ma lei per prima sa che alcuni compagni la considerano un fuoco di paglia o quasi). Dunque come lei voleva ...

Comunali, il Terzo Polo nomina portavoce Beppe Mauro ... Omar Baù e Martina Cancian, ha sottolineato che 'con la nomina a portavoce di Mauro si vuole dare anche nel nostro territorio un forte segnale della capacità del Terzo Polo di far convergere ... Letizia Moratti: un nuovo partito per correre alle europee Inoltre 'stiamo dialogando anche col Terzo polo', e 'se sarà aperto a una visione che non sia la sola somma di Italia viva e Azione ma si apra ad altri soggetti, non escludo che ci possa essere una ... Omar Baù e Martina Cancian, ha sottolineato che 'con la nomina a portavoce di Mauro si vuole dare anche nel nostro territorio un forte segnale della capacità del Terzo di far convergere ... Inoltre 'stiamo dialogando anche col', e 'se sarà aperto a una visione che non sia la sola somma di Italia viva e Azione ma si apra ad altri soggetti, non escludo che ci possa essere una ... Le quattro proposte del Terzo Polo per la maggioranza e l'opposizione Linkiesta.it Dal Terzo Polo proposte su salario minimo, sanità, Industria 4.0 ROMA (ITALPRESS) – Due proposte all'opposizione, due proposte per governo e maggioranza. Il Terzo Polo, in una conferenza stampa alla Camera, ha lanciato l'appello al Parlamento: basta con le ... Ci sono due mondi nel nuovo Pd «Nessuna distinzione invece sulle sorti del Terzo polo, rispettivamente solo l'8 e il 7% delle due componenti vedrebbe di buon occhio un'alleanza con il duo Matteo Renzi-Carlo Calenda». Il motivo ROMA (ITALPRESS) – Due proposte all'opposizione, due proposte per governo e maggioranza. Il Terzo Polo, in una conferenza stampa alla Camera, ha lanciato l'appello al Parlamento: basta con le ... «Nessuna distinzione invece sulle sorti del Terzo polo, rispettivamente solo l'8 e il 7% delle due componenti vedrebbe di buon occhio un'alleanza con il duo Matteo Renzi-Carlo Calenda». Il motivo