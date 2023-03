**Pd: dal Pnrr ai diritti, dem all'attacco, linea Schlein su opposizione a tutto campo** (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Elly Schlein lo aveva messo tra i punti prioritari dell'agenda Pd nel discorso ai parlamentari dem riuniti l'altro giorno alla Camera. "Sul Pnrr il governo è indietro e l'Italia non può permettersi di fallire, il Pd vigilerà con grande attenzione". La conferma delle difficoltà del governo arriva nemmeno 24 ore dopo, direttamente dal ministro Raffaele Fitto. Immediata la reazione dem. Il primo atto da presidente dei deputati di Chiara Braga è stata proprio la richiesta, in conferenza dei capigruppo oggi a Montecitorio, di avere in aula con urgenza il ministro Fitto. "Hanno risposto che bisogna aspettare la commissione Ue... noi continueremo ad insistere", dice Braga ai cronisti. Ma il Pnrr è solo uno dei punti dell'opposizione a tutto campo che il Pd di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Ellylo aveva messo tra i punti prioritari dell'agenda Pd nel discorso ai parlamentari dem riuniti l'altro giorno alla Camera. "Sulil governo è indietro e l'Italia non può permettersi di fallire, il Pd vigilerà con grande attenzione". La conferma delle difficoltà del governo arriva nemmeno 24 ore dopo, direttamente dal ministro Raffaele Fitto. Immediata la reazione dem. Il primo atto da presidente dei deputati di Chiara Braga è stata proprio la richiesta, in conferenza dei capigruppo oggi a Montecitorio, di avere in aula con urgenza il ministro Fitto. "Hanno risposto che bisogna aspettare la commissione Ue... noi continueremo ad insistere", dice Braga ai cronisti. Ma ilè solo uno dei punti dell'campo che il Pd di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRichetti : L’esordio di Boccia non è dei migliori: o non ha letto la proposta o non l’ha capita. Non so cosa sia peggio. Per i… - raffaellapaita : Boccia tiene a precisarci che non vuole allearsi con Renzi e Calenda perché sono diversi dal pd. Cioè vogliono le r… - LaVeritaWeb : L’«esperto», che snobbava i rischi dei sieri, sul curriculum si vanta del suo interesse per la farmacovigilanza. Si… - Candy_Amara : RT @fratotolo2: A Opera, la preside dell’Istituto Calvino ha annullato un incontro durante il quale avrebbe dovuto parlare l’eurodeputata l… - rucolaevaniglia : @ultimora_pol Il PD e alleati al 29.9% Ad una distanza siderale dal 54.79% del Cdx Il nuovo corso del PD Non ha portato molti voti -