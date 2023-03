Pazzesco gol in Cile: il portiere del Cobresal segna dalla sua area (Di mercoledì 29 marzo 2023) Spettacolare gol del portiere argentino Leandro Requena del Cobresal. La sua squadra e il Colo Colo si scontrano in una partita che i più avrebbero pensato a favore del Colo Colo, seconda in classifica nel massimo campionato Cileno. Invece le sorprese del calcio. Il Cobresal va in vantaggio 1 a 0, raddoppiando poi. Al 77esimo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Spettacolare gol delargentino Leandro Requena del. La sua squadra e il Colo Colo si scontrano in una partita che i più avrebbero pensato a favore del Colo Colo, seconda in classifica nel massimo campionatono. Invece le sorprese del calcio. Ilva in vantaggio 1 a 0, raddoppiando poi. Al 77esimo ... TAG24.

