Paura per il Papa, ricoverato al Gemelli ma la tac è negativa (Di mercoledì 29 marzo 2023) La tac toracica a cui è stato sottoposto Papa Francesco avrebbe dato esito negativo e questo elemento viene valutato con sollievo generale dall’entourage. Bergoglio, in ogni caso, si prepara a passare la notte al Gemelli. A quanto si è appreso il Papa, che stamattina alla consueta udienza generale del mercoledì era apparso sorridente solo un po’ affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per andare sul seggio Papale, è stato portato al policlinico con l’ambulanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) La tac toracica a cui è stato sottopostoFrancesco avrebbe dato esito negativo e questo elemento viene valutato con sollievo generale dall’entourage. Bergoglio, in ogni caso, si prepara a passare la notte al. A quanto si è appreso il, che stamattina alla consueta udienza generale del mercoledì era apparso sorridente solo un po’ affaticato quando è stato sollevato dalla carrozzina per andare sul seggiole, è stato portato al policlinico con l’ambulanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che strano: aumentano i controlli sul #RedditoDiCittadinanza e crollano le domande del 65%. Sono diventati tutti im… - madforfree : Il 17/10/22 Antonio D'Avino, presidente Fimp (pediatri) disse: “Per far aumentare vaccinazioni antiCovid in bambini… - AurelianoStingi : Paura della tecnologia e #ClimateCrisis L'avversione di una parte di italiani per l'innovazione tecnologica potre… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo 'ha un programma ambizioso e gli ostacoli per portarlo avanti non mancheranno però noi non abbiamo paura, non… - Pedro69280970 : RT @Giorgiolaporta: Che strano: aumentano i controlli sul #RedditoDiCittadinanza e crollano le domande del 65%. Sono diventati tutti improv… -