Passione bicicletta | in Italia 4 milioni di praticanti

MILANO (ITALPRESS) – In Italia, secondo il report che l'ufficio studi di banca Ifis ha diffuso nel marzo 2022, la bicicletta conta 4 milioni di praticanti, tra amatori e professionisti. La Federazione ciclistica Italiana nel 2021 ha registrato un incremento del 13% di tesseramenti rispetto all'anno precedente, superando i 70 mila iscritti. Il trend è in positivo da almeno tre anni e cresce anche il numero delle atlete tesserate con +11% dal 2017 ad oggi. La bicicletta vuol dire sport ma anche turismo e spostamenti green nelle città. L'indagine condotta in 28 paesi europei dall'Istituto di ricerca Ipsos nel 2022 ha rilevato un consenso internazionale sul ruolo delle bici per ridurre le emissioni di carbonio e il traffico. Secondo questa ricerca, il 49% degli Italiani ...

