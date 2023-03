Pasqua 2023 | la brutta notizia su uova e colombe | Italiani inferociti

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Manca pochissimo ae le vacanze si avvicinano. Come è naturale che sia glicominciano a pensare, come ogni anno, a come addobbare la tavola in vista dei pranzi in famiglia nei giorni di festa. Per i consumatori però non ci sono buone notizie: a differenza degli anni passati, si fanno sentire nelle tasche dei cittadini i notevoli rincari che hanno subito diversi prodotti alimentari. leggi anche: Meteoe Pasquetta: la terribile previsione di Giuliacci leggi anche: Come andare in pensione a 61 anni: i requisiti e come richiederla Era già successo a Natale: purtroppo ancheriserva lo stesso copione. L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ha monitorato i costi dei prodotti tipici della, dalla carne ai dolci e purtroppo dalla rilevazione ...