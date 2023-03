Parole in cammino, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia a Firenze dal 30 marzo. Diversi i progetti per le scuole (Di mercoledì 29 marzo 2023) Parole in cammino - Il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia giunge alla sesta edizione. La manifestazione si terrà a Firenze, tra Palazzo Pegaso, Palazzo della Regione e la Biblioteca delle Oblate, nei giorni del 30-31 marzo e 1° aprile 2023. Direttore Artistico della manifestazione è Massimo Arcangeli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023)in- Ilgiunge alla sesta edizione. La manifestazione si terrà a, tra Palazzo Pegaso, Palazzo della Regione e la BibliotecaOblate, nei giorni del 30-31e 1° aprile 2023. Direttore Artistico della manifestazione è Massimo Arcangeli. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Parole in cammino, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia a Firenze dal 30 marzo. Diversi i progetti per… - inalf_offical : Questo sabato, a Firenze, il nostro Istituto sarà rappresentato al festival della lingua italiana 'Parole in cammin… - emi_bertelli : E’ una sfortuna avere bisogno delle parole dei saggi. Per quanto fondamentali all’inizio del nostro cammino spiritu… - CRToscana : Convegno: la parola che non muore, presentato il festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. Illustrato in Cons… - antoniokakuenla : RT @AnnaMDiGennaro: Tu, chi sei?» (Gv 8,25). Egli ci risponderà che è «il Cammino, la Verità e la Vita», la Vite, alla quale se non siamo u… -