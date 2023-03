Parmigiano Reggiano | biodiversità e qualità

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ile? unico e inimitabile per tanti motivi, primo tra tutti la biodiversita? che rende unica la materia prima: il latte L'articolo proviene da Novella 2000.

"Riteniamo doveroso fare alcune precisazioni in merito alle notizie pubblicate sulla stampa nazionale e internazionale che riguardano il", inizia con queste parole la nota del Consorzioin merito all'intervista diffusa nei giorni scorsi dal Financial Times, dove Alberto Grandi, professore dell'...... dalla carbonara al panettone, dal tiramisù fino al, sulla base di fantasiose ricostruzioni si contestano le tradizioni culinarie nazionali piu' radicate. Un articolo ispirato da ...Ampia e pregiata sarà anche la proposta gastronomica della rassegna, che vedrà protagoniste le eccellenze alimentari locali, come l'aceto balsamico di Reggio Emilia, il, il ...

Financial Times: "Il vero parmigiano è del Wisconsin. La carbonara Americana" | Coldiretti: "Attacco surreale" TGCOM

"Riteniamo doveroso fare alcune precisazioni in merito alle notizie pubblicate sulla stampa nazionale e internazionale che riguardano il Parmigiano Reggiano", inizia con queste parole la nota del