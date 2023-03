‘Parità in Tour’, il camper della Uiltrasporti arriva a Benevento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Continua il viaggio del camper della Uiltrasporti. Terza tappa a Benevento, in piazza Castello, ‘Parità in Tour’ questo è il titolo del viaggio intrapreso dal mezzo che il sindacato sta utilizzando per incontrare i lavoratori, i cittadini, le donne e l’intera cittadinanza. Un modo per affrontare la parità, non solo dal punto di vista culturale, ma anche da quello normativo con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza. “E’ iniziato il tour da Caserta. Pari opportunità ha un significato grande soprattutto etica. Al centro del nostro progetto abbiamo messo le tre ‘G’: genere, generazione e geografica”. Con queste parole ha iniziato Antonio Aiello, segretario generale Uiltrasporti Campania. “Sul discorso di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Continua il viaggio del. Terza tappa a, in piazza Castello,inquesto è il titolo del viaggio intrapreso dal mezzo che il sindacato sta utilizzando per incontrare i lavoratori, i cittadini, le donne e l’intera cittadinanza. Un modo per affrontare la parità, non solo dal punto di vista culturale, ma anche da quello normativo con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza. “E’ iniziato il tour da Caserta. Pari opportunità ha un significato grande soprattutto etica. Al centro del nostro progetto abbiamo messo le tre ‘G’: genere, generazione e geografica”. Con queste parole ha iniziato Antonio Aiello, segretario generaleCampania. “Sul discorso di ...

