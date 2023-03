Parigi si tiene i terroristi rossi: la Francia nega l'estradizione (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Francia mette una pietra tombale sugli Anni di Piombo e si tiene dieci terroristi «rossi». La Corte di Cassazione francese ha deciso ieri di non riconsegnarli all'Italia. Un «no» all'estradizione destinato a pesare molto. E che salva la Dottrina Mitterand, quell'accordo non scritto dall'ex presidente francese che negli Anni Settanta decise di offrire rifugio ai terroristi, a patto di non organizzare attentati Oltralpe. La Corte suprema ha respinto «tutti i ricorsi presentati dal Procuratore» contro la decisione della Corte d'Appello di Parigi. E così resteranno in Francia l'ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, e sei ex militanti delle Brigate ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lamette una pietra tombale sugli Anni di Piombo e sidieci». La Corte di Cassazione francese ha deciso ieri di non riconsegnarli all'Italia. Un «no» all'destinato a pesare molto. E che salva la Dottrina Mitterand, quell'accordo non scritto dall'ex presidente francese che negli Anni Settanta decise di offrire rifugio ai, a patto di non organizzare attentati Oltralpe. La Corte suprema ha respinto «tutti i ricorsi presentati dal Procuratore» contro la decisione della Corte d'Appello di. E così resteranno inl'ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, e sei ex militanti delle Brigate ...

