“Paratici via dal Tottenham | squalifica estesa a livello mondiale

Fabio Paratici, il direttore sportivo del Tottenham, potrebbe dover lasciare il suo incarico dopo che la FIFA ha esteso a livello mondiale il divieto impostogli in Italia a seguito del processo della giustizia sportiva sul caso plusvalenze che coinvolgeva la sua ex squadra, la Juventus. Paratici e la Juventus hanno presentato ricorso, ma nel frattempo il Tottenham cerca un sostituto per l'allenatore Conte e si concentra sul finale di stagione. L'attaccante Son si sente responsabile della partenza di Conte e promette di fare meglio per il club.

