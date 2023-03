Paratici, la Fifa estende la squalifica a livello mondiale. Tifosi degli Spurs furibondi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo del calcio estende a livello mondiale i 30 mesi di squalifica inflitti dalla Federcalcio all'ex dirigente della Juventus. I Tifosi del Tottenham ironizzano sul video pubblicato poche ore prima e sul possibile addio del dirigente. La situazione, però, potrebbe essere più complicata del previsto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo del calcioi 30 mesi diinflitti dalla Federcalcio all'ex dirigente della Juventus. Idel Tottenham ironizzano sul video pubblicato poche ore prima e sul possibile addio del dirigente. La situazione, però, potrebbe essere più complicata del previsto

