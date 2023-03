Paratici deve lasciare il Tottenham, la Fifa ha detto sì alla Figc: l’inibizione vale anche all’estero (Di mercoledì 29 marzo 2023) Paratici deve lasciare il Tottenham, decisione con effetto immediato. La Fifa ha accettato la richiesta della Figc e ha dichiarato al Guardian che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte dalla Figc ai dirigenti di calcio che lavorano fuori dell’Italia, in modo che abbiano effetto a livello mondiale. Quindi Fabio Paratici dovrà lasciare immediatamente il suo incarico di direttore sportivo del Tottenham. È stato inibito per trenta mesi. E non può più esercitare il proprio lavoro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023)il, decisione con effetto immediato. Laha accettato la richiesta dellae ha dichiarato al Guardian che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (), il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere le sanzioni inflitte dai dirigenti di calcio che lavorano fuori dell’Italia, in modo che abbiano effetto a livello mondiale. Quindi Fabiodovràimmediatamente il suo incarico di direttore sportivo del. È stato inibito per trenta mesi. E non può più esercitare il proprio lavoro. L'articolo ilNapolista.

