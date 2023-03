Papa Francesco trasferito al policlinico Gemelli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio del 29 marzo Papa Francesco è stato trasportato in ospedale per un check up. “Il Papa – comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – si trova al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati“. Una comunicazione laconica, senza dettagli, che il Vaticano ha emesso dopo l’udienza generale del mercoledì, che Papa Francesco ha regolarmente presenziato. Compiendo poi il consueto bagno di folla e salutando in particolare i bambini presenti in Piazza San Pietro con le proprie famiglie. Papa Francesco dopo l’udienza generale del 29 marzo 2023. Foto Ansa/Ettore FerrariApprensione per la salute del Papa Al momento si parla dunque di esami già programmati. Tuttavia l’espressione “da questo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel pomeriggio del 29 marzoè stato trasportato in ospedale per un check up. “Il– comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – si trova alper alcuni controlli precedentemente programmati“. Una comunicazione laconica, senza dettagli, che il Vaticano ha emesso dopo l’udienza generale del mercoledì, cheha regolarmente presenziato. Compiendo poi il consueto bagno di folla e salutando in particolare i bambini presenti in Piazza San Pietro con le proprie famiglie.dopo l’udienza generale del 29 marzo 2023. Foto Ansa/Ettore FerrariApprensione per la salute delAl momento si parla dunque di esami già programmati. Tuttavia l’espressione “da questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco perseveriamo in #preghiera e vicinanza per la martoriata #Ucraina - nelloscavo : +++ #Migranti #PapaFrancesco incontra i soccorritori di @RescueMed +++ Ricevuti con i cardinali Czerny e Montenegr… - infoitinterno : Papa Francesco in ospedale, è al policlinico Gemelli per «per alcuni controlli già programmati» - infoitinterno : Papa Francesco in ospedale, è al policlinico Gemelli per «per alcuni controlli già programmati» -