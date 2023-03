Papa Francesco sta male: “Problemi al cuore” – LIVE (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le notizie ufficiali sono queste ed arrivano direttamente dalla Santa Sede: “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. A dirlo è il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Questo stando alle dichiarazioni ufficiali. Poi però ci sono le voci e le ricostruzioni giornalistiche. Secondo La Presse il pontefice avrebbe avuto un malore e, benché le sue condizioni non sembrino preoccupare, è ovvia l’apprensione dei fedeli di fronte a queste notizie. Per l’Adnkronos diretta da Gian Marco Chiocci, invece, a causare il ricovero sarebbe stato un “affaticamento respiratorio“. Mentre per il Corriere dietro ci sarebbero anche Problemi cardiaci. Forse il Papa passerà qualche giorno in Ospedale. Ma come ovvio tutte le notizie sono in divenire. L’Ansa riporta che il dispositivo di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le notizie ufficiali sono queste ed arrivano direttamente dalla Santa Sede: “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. A dirlo è il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Questo stando alle dichiarazioni ufficiali. Poi però ci sono le voci e le ricostruzioni giornalistiche. Secondo La Presse il pontefice avrebbe avuto un malore e, benché le sue condizioni non sembrino preoccupare, è ovvia l’apprensione dei fedeli di fronte a queste notizie. Per l’Adnkronos diretta da Gian Marco Chiocci, invece, a causare il ricovero sarebbe stato un “affaticamento respiratorio“. Mentre per il Corriere dietro ci sarebbero anchecardiaci. Forse ilpasserà qualche giorno in Ospedale. Ma come ovvio tutte le notizie sono in divenire. L’Ansa riporta che il dispositivo di ...

