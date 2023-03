Papa Francesco ricoverato per un'infezione respiratoria (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco è ricoverato al Policlinico A. Gemelli per una infezione respiratoria. Lo comunica una nota la sala stampa vaticana. “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera” si legge nella nota. “Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –al Policlinico A. Gemelli per una. Lo comunica una nota la sala stampa vaticana. “Nei giorni scorsiha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'(esclusa l'da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera” si legge nella nota. “è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - KattInForma : Papa Francesco in ospedale: la vicinanza e la preghiera della Chiesa in Italia - MariaweezerEva : RT @Aegi86: ??URGENTE: Recemos por la salud del Santo Padre. Francesco in ospedale. «Problemi cardiaci e respiratori». Un dolore al petto… -