Papa Francesco ricoverato in ospedale (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Un malore non preoccupate». Nel pomeriggio è arrivata la prima comunicazione sulle condizioni di Papa Francesco, portato all’ospedale questa mattina in ambulanza dopo aver accusato problemi respiratori e cardiaci. Dal Vaticano fanno sapere che «è stato fatto spazio nell’agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario». Un ricovero sembra quindi confermato. Questa mattina il pontefice sarebbe stato sottoposto a diversi esami, e secondo alcune fonti ospedaliere avrebbe nella sua stanza al decimo piano la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante. Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Un malore non preoccupate». Nel pomeriggio è arrivata la prima comunicazione sulle condizioni di, portato all’questa mattina in ambulanza dopo aver accusato problemi respiratori e cardiaci. Dal Vaticano fanno sapere che «è stato fatto spazio nell’agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario». Un ricovero sembra quindi confermato. Questa mattina il pontefice sarebbe stato sottoposto a diversi esami, e secondo alcune fonti ospedaliere avrebbe nella sua stanza al decimo piano la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - GiuliaTamagnin1 : RT @CionciAndrea: Sala stampa: 'Tutto normale, controlli precedentemente programmati'. E allora perché lo portano via in ambulanza? Vi pren… - buongiorno111 : RT @artedipulire: Ricovero al Gemelli per papa Francesco. 'Affaticamento respiratorio'. Annullate le udienze di domani e venerdì 'Ricordat… -