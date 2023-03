Papa Francesco ricoverato in ospedale per controlli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è da oggi pomeriggio al Policlinico Universitario Agostino Gemelli «per alcuni controlli precedentemente programmati». Lo rende noto il Direttore della sala stampa della Santa Sede. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023)è da oggi pomeriggio al Policlinico Universitario Agostino Gemelli «per alcuniprecedentemente programmati». Lo rende noto il Direttore della sala stampa della Santa Sede. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

