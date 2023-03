Papa Francesco ricoverato, esito della tac negativo: passerà la notte al Gemelli. DIRETTA (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma per un check-up programmato, potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. "Il Papa - aveva comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. A quanto si apprende, Papa Francesco è stato ricoverato per "affaticamento respiratorio". Sono stati già completati tutti gli esami e non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023), condotto questo pomeriggio aldi Roma per un check-up programmato, potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. "Il- aveva comunicato il direttoresala stampaSanta Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio alper alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivosicurezza - è stato mobilitato per passare lanel policlinico universitario. A quanto si apprende,è statoper "affaticamento respiratorio". Sono stati già completati tutti gli esami e non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti ...

