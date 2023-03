Papa Francesco ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli: si pensa per un improvviso malore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di un malore che lo ha colpito mentre si trovava nella residenza Santa Marta. È successo dopo l’udienza generale che si è svolta come ogni mercoledì mattina in Vaticano. Tempestivo l’intervento in suo soccorso ed è stato subito trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli. Papa Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 marzo 2023)ala causa di unche lo ha colpito mentre si trovava nella residenza Santa Marta. È successo dopo l’udienza generale che si è svolta come ogni mercoledì mattina in Vaticano. Tempestivo l’intervento in suo soccorso ed è stato subito trasferito in ambulanza alL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Civetta46262114 : RT @siriomerenda: Papa Francesco ricoverato al Gemelli per 'affaticamento respiratorio'... Salvi' non ce prova'... #Papafrancesco #Gemelli… - RivieccioNicola : #PapaFrancesco al Gemelli, passerà la notte in ospedale - Cronaca - ANSA -