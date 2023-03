Papa Francesco ricoverato al Gemelli per «problemi al cuore». Annullate udienze di domani e venerdì (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è da oggi pomeriggio al policlinico universitario Agostino Gemelli, dove è stato portato da un'ambulanza in seguito a un malore. Bergoglio ha avuto problemi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 marzo 2023)è da oggi pomeriggio al policlinico universitario Agostino, dove è stato portato da un'ambulanza in seguito a un malore. Bergoglio ha avuto...

