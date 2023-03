Papa Francesco ricoverato al Gemelli | malore dopo l' udienza generale Annullati impegni di domani e venerdì

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è tornato al Policlinico. Stavolta non per farsi operare, come era accaduto nel luglio di due anni fa, quando fu costretto ad affrontare una lunghissima e delicata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - cris_cersei : 'Ehhh ma era un controllo programmato'... però Papa Francesco aveva udienze oggi e domani! Le frottole si sprecano?? - DarioFanciullo : Papa Francesco al Gemelli. Media: “Il Pontefice avrebbe avuto problemi cardiaci, potrebbe trascorrere qualche notte… -

AGI -'si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati'. È quanto comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni., ...... chi è escluso, chi si trova nelle periferie esistenziali denunciate dama anche da chi è coinvolto nell'aiuto e in tante attività di inclusione. Le Acli intendo favorire l'incontro di ...è ricoverato da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli per controlli che la Sala stampa vaticana ha confermato essere stati "programmati precedentemente". Il Pontefice, 86 anni e alle ...

Un testo sorprendente che coglie la natura umana di Francesco Non si sa se Papa Francesco tornerà mai nel paese che l’ha visto nascere. Forse morirà in terra di missione, l’Italia, come i predecessori ...Milano, 29 mar. (askanews) – Papa Francesco è ricoverato da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli per controlli che la Sala stampa vaticana ha confermato essere stati “programmati precedentemente”.