Papa Francesco nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni. Papa Bergoglio torna così al Policlinico dopo l’operazione del luglio 2021, quando fu ricoverato 4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite (leggi qui). Poco più di una settimana durò la degenza nel decimo piano del “terzo Vaticano”, come Giovanni Paolo II aveva ribattezzato il Gemelli, per il Pontefice argentino, che recitò anche l’Angelus dal balconcino dell’ospedale (leggi qui), apparendo affaticato e con una voce debole. Durante il suo ricovero precedente fece anche due visite a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati presso il vicino reparto di Oncologia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio alper alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.Bergoglio torna così aldopo l’operazione del luglio 2021, quando fu4 luglio, giorno del suo ingresso in ospedale, per una diverticolite (leggi qui). Poco più di una settimana durò la degenza nel decimo piano del “terzo Vaticano”, come Giovanni Paolo II aveva ribattezzato il, per il Pontefice argentino, che recitò anche l’Angelus dal balconcino dell’ospedale (leggi qui), apparendo affaticato e con una voce debole. Durante il suo ricovero precedente fece anche due visite a sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati presso il vicino reparto di Oncologia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco perseveriamo in #preghiera e vicinanza per la martoriata #Ucraina - nelloscavo : +++ #Migranti #PapaFrancesco incontra i soccorritori di @RescueMed +++ Ricevuti con i cardinali Czerny e Montenegr… - tempoweb : #PapaFrancesco in ospedale. “Controlli programmati”, come sta il Pontefice #vaticano #salute #29marzo… - AltriMondiGazza : RT @askanews_ita: #PapaFrancesco è al Gemelli “per alcuni controlli” -