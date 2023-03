Papa Francesco in ospedale, Santa Sede: infezione respiratoria, resta ricoverato. LIVE (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma, potrebbe trascorrere qualche giorno nell'ospedale. "Il Papa - aveva comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però, Papa Francesco è stato ricoverato per "affaticamento respiratorio". La tac toracica a cui è stato sottoposto Papa Francesco avrebbe dato esito negativo. La saturazione va bene e sarebbero stati fatti tutti gli esami utili per escludere problemi più gravi. Bergoglio, in ogni caso, si prepara a passare la notte al Gemelli. La situazione, a quanto si apprende da fonti mediche, non ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023), condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma, potrebbe trascorrere qualche giorno nell'. "Il- aveva comunicato il direttore della sala stampa dellaMatteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però,è statoper "affaticamento respiratorio". La tac toracica a cui è stato sottopostoavrebbe dato esito negativo. La saturazione va bene e sarebbero stati fatti tutti gli esami utili per escludere problemi più gravi. Bergoglio, in ogni caso, si prepara a passare la notte al Gemelli. La situazione, a quanto si apprende da fonti mediche, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - Agenzia_Ansa : Non ci sarebbero problemi cardiaci e sarebbero stati fatti esami respiratori a papa Francesco. La situazione, stand… - vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Santa Marta,… - _beeizy : Gara all'ultimo respiro tra Berlusconi e Papa Francesco -