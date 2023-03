Papa Francesco in ospedale per controlli programmati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco in ospedale per un check up. "Il Papa - comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023)inper un check up. "Il- comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuniprecedentemente".

