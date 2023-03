Papa Francesco in ospedale per controlli, possibile ricovero per la notte. DIRETTA (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma per un check-up programmato, potrebbe trascorrere nell'ospedale qualche giorno. "Il Papa - aveva comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati". A quanto si apprende, però, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. A quanto si apprende, Papa Francesco è stato ricoverato per "affaticamento respiratorio": in corso tac su situazione dei bronchi. Oltre a un'intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 marzo 2023), condotto questo pomeriggio al Gemelli di Roma per un check-up programmato, potrebbe trascorrere nell'qualche giorno. "Il- aveva comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni - si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuniprecedentemente programmati". A quanto si apprende, però, lo staff più vicino al Pontefice - compreso il dispositivo della sicurezza - è stato mobilitato per passare lanel policlinico universitario. A quanto si apprende,è stato ricoverato per "affaticamento respiratorio": in corso tac su situazione dei bronchi. Oltre a un'intervista che ilaveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state ...

