Papa Francesco in ospedale. "Controlli programmati", come sta il Pontefice (Di mercoledì 29 marzo 2023) Altri problemi di salute per Papa Francesco? A fare chiarezza sulle condizioni del Pontefice è direttamente il portavoce del Vaticano Matteo Bruni: "Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni Controlli precedentemente programmati". Joseph Bergoglio, a luglio di due anni fa, proprio al Policlinico Gemelli era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Dal tempo poi Papa Francesco soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all'utilizzo della sedia a rotelle. E ora alcuni nuovi Controlli, non meglio specificati dagli spifferi che provengono dal Vaticano.

