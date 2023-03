Papa Francesco, il Santo Padre ricoverato al Gemelli per accertamenti medici (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ore di ansia per i fedeli, che in queste ore sono venuti a conoscenza del ricovero del Santo Padre. Dietro al trasferimento al Gemelli, non dovrebbe esserci nulla di particolarmente serio. Il Papa infatti aveva dei controlli già programmati, che però richiederanno lo sviluppo in diversi giorni. Analisi di routine, calcolando sia l’età che i problemi di salute che affliggono il Santo Padre. Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli A parlare pubblicamente del ricovero del Santo Padre, è stato direttamente il direttore della sala stampa della Santa Sede. Infatti, Andrea Bruni ha comunicato in un’apposita conferenza stampa: “Il Santo Padre si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ore di ansia per i fedeli, che in queste ore sono venuti a conoscenza del ricovero del. Dietro al trasferimento al, non dovrebbe esserci nulla di particolarmente serio. Ilinfatti aveva dei controlli già programmati, che però richiederanno lo sviluppo in diversi giorni. Analisi di routine, calcolando sia l’età che i problemi di salute che affliggono ilal PoliclinicoA parlare pubblicamente del ricovero del, è stato direttamente il direttore della sala stampa della Santa Sede. Infatti, Andrea Bruni ha comunicato in un’apposita conferenza stampa: “Ilsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - vaticannews_it : Giunto a Kharkiv, in #Ucraina, un tir carico di farmaci, generatori e molto altro partito dall'Italia, allestito da… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco perseveriamo in #preghiera e vicinanza per la martoriata #Ucraina - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Secondo quanto quanto comunicato dalla sala stampa della San… - Devabole : RT @repubblica: Ricovero per Papa Francesco al Gemelli dopo i controlli. 'Affaticamento respiratorio' -