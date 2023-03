Papa Francesco durante l’udienza generale | “L’incontro con il Signore cambia la vita”

(Di mercoledì 29 marzo 2023)dedicata alla passione per l’evangelizzazione,cita l’esempio della conversione di San Paolo. Bergoglio ricorda come lo stesso zelo che Saulo metteva per perseguitare i cristiani lo mette poi, dopocon il, per diffondere il Vangelo. Proprio San Paolo è il primo testimone del sentimento di passione per l’evangelizzazione ... TAG24.

È il monito del. Il cristianesimo, ha spiegatoancora fuori testo, "non è una questione di studi: nella storia ci sono stati tanti teologi atei. Studiare serve, ma non genera la grazia ...'Diventare cristiano non è un maquillage, ma cambiamento del cuore'. Lo ha dettodurante l'Udienza generale di oggi a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha sottolineato: 'La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi, che pure servono ma non ...Sant'Ulrico prestava attenzione ai bisogni dei suoi credenti: 'ha detto che dovremmo diventare 'una chiesa dell'ascolto'; questo è esattamente ciò che ha fatto sant'Ulrico. Era un ...

Vaticano, manifesti contro Papa Francesco e la sua scelta di proibire la messa in latino Il Fatto Quotidiano

“Un innamorato di Gesù”. Così Papa Francesco ha definito Paolo di Tarso, nella prima delle due catechesi a lui dedicata, nell’ambito del ciclo di catechesi sullo zelo apostolico, che “appare dopo la ...L’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’, nonostante risalga al 2015, capolavoro di interdisciplinarità, continua ad essere fortemente attuale perché ci pone di fronte a un impegno improrogabile e ...