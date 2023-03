Papa Francesco: Bergoglio ricoverato al Gemelli per alcuni controlli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è stato ricoverato il 29 marzo all’ospedale Gemelli di Roma. Da quanto emerge sarebbe un ricovero per alcuni controlli, ma poco si sa sulla salute di Bergoglio. La salute di Papa Francesco era da tempo traballante, visto il problema che affliggeva il suo ginocchio. Bergoglio da mesi soffre infatti di gonalgia alla gamba ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)è statoil 29 marzo all’ospedaledi Roma. Da quanto emerge sarebbe un ricovero per, ma poco si sa sulla salute di. La salute diera da tempo traballante, visto il problema che affliggeva il suo ginocchio.da mesi soffre infatti di gonalgia alla gamba ... TAG24.

