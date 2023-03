Papa Francesco al Gemelli per alcuni controlli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco nell'#udienzagenerale sull'Apostolo Paolo dice che ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o… - Avvenire_Nei : #Udienza #PapaFrancesco perseveriamo in #preghiera e vicinanza per la martoriata #Ucraina - nelloscavo : +++ #Migranti #PapaFrancesco incontra i soccorritori di @RescueMed +++ Ricevuti con i cardinali Czerny e Montenegr… - iscaramuzzi : Papa Francesco al Gemelli: 'Controlli precedentemente programmati' - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Papa Francesco nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli -

Da gennaio dell'anno scorso ilsoffre di problemi di deambulazione e si è sottoposto a fisioterapia e riabilitazione."Perseveriamo nella preghiera e nella vicinanza alla martoriata Ucraina". Le parole diall'Udienza Generale di questa mattina in Piazza San Pietro sono l'espressione di una costante attenzione al Paese, ormai da più di un anno in guerra. Un'attenzione che si traduce in ...Il cristianesimo "non è una questione di studi: nella storia ci sono stati tanti teologi atei. Studiare serve, ma non genera la grazia".lo ha affermato nella catechesi all'Udienza generale. "La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi: tu puoi studiare tutta la teologia che vuoi e diventare ...

Papa Francesco, Padre Georg vuota il sacco: "Lo pensano molti cardinali" Il Tempo

Papa Francesco si trova da oggi pomeriggio all’ospedale Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad accertamenti “programmati” secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana.Ma anche Elon Musk. Non solo, dalle prove che abbiamo fatto sembra che abbia un vero debole per Papa Francesco, le sue immagini sono state quelle più semplici da riprodurre (e infatti la foto del ...