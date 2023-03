Papa al Gemelli | portavoce Vaticano | “Controlli programmati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) –Francesco è in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio alper alcuniprecedentemente”, fa sapere ildelMatteo Bruni. L’ultimo ricovero di Francesco al Policlinicodi Roma risale al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma. Un intervento delicato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana. Da tempo poi Bergoglio soffre di una gonalgia, un dolore al ginocchio destro, che negli spostamenti lo costringe all’utilizzo della sedia a rotelle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.