Palmeri allarma | «Calhanoglu salterà tutte le gare più importanti!»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Guai per l'Inter con il forfait di. Il centrocampista turco ha accusato un problema all'inguine contro la Croazia.non è ottimista sul recupero celere ALLARME ? In merito all'infortunio di Hakan, ieri dopo il match contro la Croazia ha parlato anche il CT Kuntz (vedi articolo), si è espresso Tancredi. Il suo allarme su Twitter: «Se è davvero stiramento all'inguine,torna a maggio e saltale partite importanti della stagione. Considerato che tra i tre migliori centrocampisti del campionato, per l'Inter si fa amara. E poi c'è chi sostiene "Inutile tenere tutti tra Calha, Brozo e Mhiky».