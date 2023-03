Pallanuoto, Serie A1 2023: Telimar e Brescia vincono nei posticipi della nona giornata di ritorno (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Serie A1 di Pallanuoto 2022-2023 vede completarsi questa sera la ventiduesima giornata, la nona di ritorno: il Telimar passa per 8-9 in casa della Pallanuoto Trieste al termine di una sfida infuocata e consolida così il quarto posto portandosi a +7 sui giuliani, mentre l’AN Brescia travolge per 15-5 l’Iren Genova Quinto e si riporta a -3 dalla capolista Pro Recco. TABELLINI Pallanuoto TRIESTE-Telimar 8-9 Pallanuoto TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 2, R. Petronio 1, I. Buljubasic, Vrlic, G. Valentino 1, I. Bego, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, Y. Inaba 2, G. Bini, A. Mladossich 1, F. Ghiara. All. Bettini. Telimar: E. Jurisic, M. Del Basso 4, A. Vitale, F. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) LaA1 di2022-vede completarsi questa sera la ventiduesima, ladi: ilpassa per 8-9 in casaTrieste al termine di una sfida infuocata e consolida così il quarto posto portandosi a +7 sui giuliani, mentre l’ANtravolge per 15-5 l’Iren Genova Quinto e si riporta a -3 dalla capolista Pro Recco. TABELLINITRIESTE-8-9TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik 2, R. Petronio 1, I. Buljubasic, Vrlic, G. Valentino 1, I. Bego, M. Mezzarobba 1, A. Razzi, Y. Inaba 2, G. Bini, A. Mladossich 1, F. Ghiara. All. Bettini.: E. Jurisic, M. Del Basso 4, A. Vitale, F. ...

