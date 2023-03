Pallanuoto, Serie A1 2023: risultati e classifica della 22ma giornata. In acqua per il turno infrasettimanale (Di mercoledì 29 marzo 2023) turno infrasettimanale per la regular season della Serie A1 di Pallanuoto maschile che si appresta alla conclusione. In scena oggi la 22ma giornata, con cinque match nel primo pomeriggio e due che restano da disputarsi (appuntamento alle 19.00). In acqua la Pro Recco che resta prima in graduatoria con il successo per 11-5 sul Posillipo. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata. 22^ giornata Distretti Ecologici Nuoto Roma-CC Ortigia 1928 8-12 Pro Recco N e PN-CN Posillipo 11-5 RN Savona-Anzio Waterpolis 8-11 Check-Up R.N.Salerno-Netafim Bogliasco13-8 Nuoto Catania-De Akker Team 9-7 Trieste 19.30 Pallanuoto Trieste-Telimar Brescia 19.30 AN ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023)per la regular seasonA1 dimaschile che si appresta alla conclusione. In scena oggi la, con cinque match nel primo pomeriggio e due che restano da disputarsi (appuntamento alle 19.00). Inla Pro Recco che resta prima in graduatoria con il successo per 11-5 sul Posillipo. Andiamo a scoprire tutti ie laag. 22^Distretti Ecologici Nuoto Roma-CC Ortigia 1928 8-12 Pro Recco N e PN-CN Posillipo 11-5 RN Savona-Anzio Waterpolis 8-11 Check-Up R.N.Salerno-Netafim Bogliasco13-8 Nuoto Catania-De Akker Team 9-7 Trieste 19.30Trieste-Telimar Brescia 19.30 AN ...

