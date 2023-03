Pallanuoto femminile, Euro Cup 2023: Ferencvaros-Ujpest 9-13. Clamorosa rimonta nella finale di ritorno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è giocata la gara di ritorno della finale dell’Euro Cup 2022-2023 di Pallanuoto femminile: nella seconda competizione Europea il secondo dei due derby di Budapest che hanno assegnato il titolo ha visto l’Ujpest ribaltare la sconfitta subita all’andata per 8-9 vincendo per 9-13 sul Ferencvaros ed aggiudicarsi il trofeo. Gara a lungo in sostanziale equilibrio: il primo quarto finisce 3-2 per il Ferencvaros, poi nella seconda frazione c’è il primo vantaggio dell’Ujpest, che arriva a metà gara sul 6-7. Il Ferencvaros trova il pari sull’8-8 a fine terzo quarto, ma nell’ultimo periodo l’Ujpest trova il parziale di 0-5 che vale il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si è giocata la gara didelladell’Cup 2022-diseconda competizionepea il secondo dei due derby di Budapest che hanno assegnato il titolo ha visto l’ribaltare la sconfitta subita all’andata per 8-9 vincendo per 9-13 suled aggiudicarsi il trofeo. Gara a lungo in sostanziale equilibrio: il primo quarto finisce 3-2 per il, poiseconda frazione c’è il primo vantaggio dell’, che arriva a metà gara sul 6-7. Iltrova il pari sull’8-8 a fine terzo quarto, ma nell’ultimo periodo l’trova il parziale di 0-5 che vale il ...

