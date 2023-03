Pallamano | dal 2 aprile il raduno dell’Italia alla Casa della Pallamano di Chieti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dal 2, a, nella “”, si svolgerà ilche precederà la sfida del prossimo 8(ore 18:30) contro la Slovenia, andata dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023 di Danimarca, Norvegia e Svezia. 19 le atlete convocate dal tecnico Giuseppe Tedesco. Ecco la lista completa: PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Anja Rossignoli (PO – 1999 – Yellow Winterthur\SUI), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono)ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Carelle Djiogap (AS – 2000 – Cellini Padova), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Giorgia Meneghini (AD – 2005 – Cellini Padova)TERZINI E CENTRALI: Ilaria D...

«La Casa della Pallamano» torna ad ospitare le azzurre. Dal 2 aprile prossimo il centro tecnico federale di Chieti accoglierà l'Italia per il raduno in preparazione per la sfida del prossimo 8 aprile