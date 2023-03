Palermo, raid notturno nella stanza della procuratrice per i minori. La videosorveglianza non funziona (Di mercoledì 29 marzo 2023) Claudia Caramanna aveva già subito minacce a settembre, per questa ragione le era stata affidata una scorta. Negli ultimi mesi si sta occupando dei figli di boss e trafficanti di droga Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Claudia Caramanna aveva già subito minacce a settembre, per questa ragione le era stata affidata una scorta. Negli ultimi mesi si sta occupando dei figli di boss e trafficanti di droga

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ereike05 : Palermo, raid notturno nella stanza della procuratrice per i minori Claudia Caramanna aveva già subito minacce a se… - repubblica : Palermo, raid notturno nella stanza della procuratrice per i minori. La videosorveglianza non funziona [di Salvo Pa… - LiveSicilia : Palermo, nuovo raid vandalico all’associazione Pyc a villa Trabia - markred17 : RT @GDS_it: #Palermo, scrivanie dell'assessorato usate per le vampe: raid a Palazzo Magnisi - markred17 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Nuovo raid a Palazzo Magnisi, arredi bruciati per le vampe di San Giuseppe - -