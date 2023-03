Palermo, raid nell’ufficio della procuratrice per i minorenni. L’Anm: “Adottare cautele per la sua sicurezza personale” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un blitz nella stanza della procuratrice per i minorenni alza l’allerta a Palermo. Sabato la stanza che ospita l’ufficio di Claudia Caramanna nel complesso del Malaspina è stata trovata a soqquadro. I carabinieri che scortano la magistrata hanno subito avvisato la centrale e immediatamente sono scattate le indagini del nucleo Radiomobile e della Sezione investigazioni scientifiche. Fino a oggi, però, non c’è traccia dell’ignoti che hanno fatto incursione nell’ufficio. Le telecamere di videosorveglianza dell’edificio, infatti, non erano funzionanti: chi ha compiuto il blitz ne era al corrente? Di sicuro c’è solo che negli ultimi tempi l’ufficio guidato dalla procuratrice Caramanna ha dato parecchio fastidio agli ambienti mafiosi cittadini. Come quando nel novembre del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un blitz nella stanzaper ialza l’allerta a. Sabato la stanza che ospita l’ufficio di Claudia Caramanna nel complesso del Malaspina è stata trovata a soqquadro. I carabinieri che scortano la magistrata hanno subito avvisato la centrale e immediatamente sono scattate le indagini del nucleo Radiomobile eSezione investigazioni scientifiche. Fino a oggi, però, non c’è traccia dell’ignoti che hanno fatto incursione. Le telecamere di videosorveglianza dell’edificio, infatti, non erano funzionanti: chi ha compiuto il blitz ne era al corrente? Di sicuro c’è solo che negli ultimi tempi l’ufficio guidato dallaCaramanna ha dato parecchio fastidio agli ambienti mafiosi cittadini. Come quando nel novembre del ...

