Ostigard | «Stiamo facendo la storia e io mi sento parte di questa storia anche se gioco poco»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il centrale difensivo del Napoli, Leo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il difensore,felice per lo scarso impiego con il Napoli, prova a vedere comunque il bicchiere mezzo pieno: «laio midi. Ho 23 anni e sono in una grandissima squadra. Sono felicissimo di essere qui. Poi è chiaro, quando non giochi è sempre difficile. È così, non c’è molto da dire».continua parlando del suo momento: «Sono venuto qui in Nazionale senza minuti nelle gambe e non è stato agevole affrontare la Spagna. È stato bello giocare 90 minuti, ho sentito che mi mancava qualcosina in termini di ritmo partita però nel complesso è andata ...