Ospite illustre al Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” in data odierna, ha fatto visita alla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini. L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Enrico Calandro ed ha incontrato gli Ufficiali della sede e delle compagnie dipendenti, una delegazione della rappresentanza militare e dell’associazione nazionale Carabinieri e forestali in congedo. Nella circostanza il Generale Rispoli ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento del servizio istituzionale, esortando i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento a continuare sul proficuo percorso intrapreso, soffermandosi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale“Ogaden” in data odierna, ha fatto visita alla Caserma deidi via Meomartini. L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante, Col. Enrico Calandro ed ha incontrato gli Ufficiali della sede e delle compagnie dipendenti, una delegazione della rappresentanza militare e dell’associazione nazionalee forestali in congedo. Nella circostanza il Generale Rispoli ha ringraziato tutti i militari della Provincia per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento del servizio istituzionale, esortando ideldia continuare sul proficuo percorso intrapreso, soffermandosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Mara Venier, secco no per un ospite illustre a Domenica In: di chi si tratta - cesvol : “Onorati dalla presenza di questo illustre ospite”, il fondatore delle Unitre in visita a Terni - mattiamattiaaa : RT @VigilanzaT: @Zerovirgola2 @fedebra551 @Moonlightshad1 quando si prospettava la chiusura di #Cartabianca l'anno scorso, a perorare la ca… - Moonlightshad1 : RT @VigilanzaT: @Zerovirgola2 @fedebra551 @Moonlightshad1 quando si prospettava la chiusura di #Cartabianca l'anno scorso, a perorare la ca… - VigilanzaT : @Zerovirgola2 @fedebra551 @Moonlightshad1 quando si prospettava la chiusura di #Cartabianca l'anno scorso, a perora… -