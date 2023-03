Ospedale Monaldi | opere degli allievi di Belle Arti in Day Service Oncologico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Daglidell’Accademia didi Napoli un gesto di solidarietà e vicinanza per i pazienti del Daydell’. Più di cinquanta tele realizzate dagli studenti del corso di Didattica dell’Arte, tenuto dal professore Mauro Maurizio Palumbo, sono state donate all’Azienda Ospedaliera dei Colli con l’obiettivo di abbellire la sala di attesa del reparto con un’esplosione di colori che trasmetta tutta l’energia dei giovanissimisti. «Questesono nate in un Laboratorio dell’Accademia, un luogo di confronto e crescita ed oggi vederle qui, in questa sala d’attesa, è davvero emozionante», spiega il professore Mauro Maurizio Palumbo. «Da docente di materiestiche – aggiunge ...