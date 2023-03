Osio Sopra | le mamme dei bimbi ustionati all’asilo | “Il paese ha alzato un muro a difesa della scuola”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 marzo 2023). “Ilhaunmaterna San Zeno. Ci siamo sentite sole, ci sentiamo sole. Per Elisa e Alessandro non è mai stato fatto nulla, non un momento di preghiera, non uno striscione di incoraggiamento”. Sabrina Ciulla e Angela Perico, ledei duerimasti gravementelo scorso 30 maggio durante un’attività di orienteering che si è tenutaSan Zeno di, sono deluse e amareggiate. “Lamaterna non ha mai chiuso, nemmeno il giorno in cui i nostri bambini sono stati portati via con l’elisoccorso ed hanno rischiato seriamente di morire. Si sono comportati ...