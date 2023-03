Osho: “Indignazione per vignetta Mannocchi? Vorrei vederla anche al contrario…” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Premesso che una vignetta deve far ridere, al di là della ‘cattiveria’, e questa a me personalmente non ha fatto ridere, io penso però che il diritto di satira sia sacrosanto, come è sacrosanto il diritto all’Indignazione. E’ bene che cominciamo ad indignarci anche quando la satira riguarda personaggi più invisi, non del nostro schieramento o meno mainstream”. A dirlo all’Adnkronos è l”Osho romano’ Federico Palmaroli, che commenta così la bufera social scatenatasi per la vignetta -apparsa sul Fatto Quotidiano dalla penna di Riccardo Mannelli- sulla giornalista Francesca Mannocchi della Stampa. Al centro della vignetta satirica, e delle polemiche scaturite, c’è la raffigurazione della giornalista inviata in Ucraina per raccontare la guerra accompagnata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Premesso che unadeve far ridere, al di là della ‘cattiveria’, e questa a me personalmente non ha fatto ridere, io penso però che il diritto di satira sia sacrosanto, come è sacrosanto il diritto all’. E’ bene che cominciamo ad indignarciquando la satira riguarda personaggi più invisi, non del nostro schieramento o meno mainstream”. A dirlo all’Adnkronos è l”romano’ Federico Palmaroli, che commenta così la bufera social scatenatasi per la-apparsa sul Fatto Quotidiano dalla penna di Riccardo Mannelli- sulla giornalista Francescadella Stampa. Al centro dellasatirica, e delle polemiche scaturite, c’è la raffigurazione della giornalista inviata in Ucraina per raccontare la guerra accompagnata ...

