Oroscopo Paolo Fox Giovedì 30 Marzo 2023: Capricorno agitato (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Marzo 30 2023 Ariete La luna entra nel vostro segno a fine mese insieme a tanti altri pianeti che daranno una svolta alla vostra vita. Sul lavoro la situazione migliora così come sul fronte amoroso dove arriveranno novità interessanti. Toro È la giornata perfetta per aprire il vostro cuore alla persona amata. Sul lavoro tornano i pianeti attivi e portano soddisfazioni e nuovi progetti. Gemelli Questa mattinata sarà migliore del pomeriggio ma aspettatevi grandi cose da aprile che parte con il sole a favore. Sul lavoro la situazione non è proprio delle migliori ma andrà sempre meglio. Abbiate fiducia e un po' di pazienza. Cancro L'amore procede a gonfie vele con luna e Giove dalla vostra parte. Sul lavoro arriva un'idea geniale che vi farà risolvere un grande ...

