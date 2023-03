Oroscopo 29 marzo 2023

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un’energia dolce e premurosa fluisce quando la Luna in Cancro si congiunge con Venere in Toro alle 18.50. Questo potrebbe essere un momento piacevole per il romanticismo! La creatività è facilmente accessibile grazie al collegamento della Luna con il brillante Urano in Toro alle 21.40. La Luna è in quadratura con Giove in Ariete alla